Appalti – Oliverio firma in Prefettura a Cosenza i protocolli di legalita’

“Sono due opere importanti e i protocolli di legalita’ definiscono il quadro entro cui i lavori devono essere eseguiti per rispettare la legalita’”.

Lo ha detto Mario Oliverio, presidente della Regione Calabria, che oggi ha partecipato, nella prefettura di Cosenza, alla firma di due importanti protocolli di legalita’ finalizzati alla prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalita’ organizzata nei lavori per la realizzazione della metrotranvia Cosenza-Rende-Unical e anche per i lavori che riguardano la strada Mirto Crosia-Longobucco. “Dobbiamo stringere le maglie ed evitare che quello che non entra dalla porta principale – ha detto Oliverio – in termini di condizionamento da parte della criminalita’, entri poi dalla porta di servizio”. Presenti alla firma anche le forze dell’ordine, le rappresentanze sindacali e dell’ufficio del lavoro.