Amendolara (Cs) – Petizione De Rasis, già 3223 firme raccolte

Condividi

È un successo straordinario di adesioni alla petizione per l’attribuzione della MEDAGLIA AL VALORE CIVILE ad Antonio DE RASIS giovane guida che ha perso la vita dopo aver messo in salvo diverse persone durante l’improvvisa piena che ha colpito le Gole del Raganello. 3223 firme sono state già depositate in meno di 24 ore ed il dato è in continuo aumento, minuto per minuto.

Ad esprimere soddisfazione è il Sindaco Antonello CIMINELLI invitando tutti a continuare ad aderire all’iniziativa che ha promosso e lanciata ieri (venerdì 21) rivolta al Presidente della Repubblica Sergio MATTARELLA.

L’obiettivo di arrivare a 100 firme è stato più che superato nel giro di pochi minuti. La valanga questa volta – ha detto il Primo Cittadino – è stata di solidarietà e sentimenti di stima verso un giovane che, di fronte ad un evento straordinario ed imprevedibile, ha speso la propria vita per quella degli altri.

RAGANELLO, MEDAGLIA AL VALORE CIVILE PER L’EROE ANTONIO DE RASIS. È, questo, il titolo della petizione pubblicata sulla piattaforma change.org al quale si può continuare a firmare.