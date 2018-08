Fiera del Benssere: si avvicina l’inizio

Condividi

La “Fiera del Benessere” è un evento dedicato alla salute e al wellness, in uno stretto legame con l’ambiente circostante, tra l’odore di zolfo e le sorgenti di acqua sulfurea che sgorgano nelle Terme Luigiane, la più antica stazione termale della Calabria.

Dal 28 agosto al primo settembre il compendio termale di Acquappesa (CS) ospiterà, nel Palazzo Congressi, workshop, convegni sul termalismo e sul turismo, mostre itineranti, sessioni di yoga della risata e discipline sportive, in un corollario di appuntamenti (anche di beneficenza) e conoscenza medico-scientifica che vogliono soddisfare le esigenze di tutti. In programma, la sera, spettacoli musicali, teatrali e cinematografici, con il ritorno dell’Acquafestival, Festival nazionale doppiaggio cinematografico.

La manifestazione, ideata e promossa dall’amministrazione comunale di Acquappesa, rientra tra i grandi eventi storicizzati che cofinanzia la Regione Calabria. La “Fiera del Benessere”, appuntamento consolidato sulla costa tirrenica cosentina, quest’anno si focalizzerà sulle “vie dell’acqua”, connettendo l’aspetto naturalistico a quello corporeo, alla forza che questo elemento, il più prezioso del nostro pianeta, può apportare al nostro organismo e, quindi, al benessere fisico e mentale. Le vie dell’acqua tracciano, inoltre, percorsi naturalistici che portano alla riscoperta delle diverse sorgenti di acqua sulfurea delle Terme Luigiane, in un connubio che da sempre ha il valore, intrinseco, dello star bene.

Nella cinque giorni della manifestazione, ogni pomeriggio sarà dedicato a una disciplina sportiva, workshop e convegni (Palazzo Congressi), mentre la sera (piazza delle Terme Luigiane) andranno in scena spettacoli musicali ed esibizioni. La chiusura della Fiera del Benessere sarà affidata all’Acquafestival “OttoPiùUno a capo” (1/9 ore 21), in un passaggio di consegne che segna il passo con il ritorno di un appuntamento capace di richiamare attori e doppiatori illustri italiani e internazionali.

Le discipline sportive (28/8 camminata a passo veloce ideata dalla “K42 Cosenza”, con raccolta fondi per “Aisla”; 29/8 Nordic Walking, con i maestri della “Nordik Walking Calabria Asd”; 30/8 fitness a cura della “Running School di Cetraro”) ampliano lo spazio con spiegazioni dell’Associazione “Biologi senza frontiere” sulle proprietà dell’acqua termale e dei benefici di questo elemento fondamentale per il nostro organismo. Un organismo che ha bisogno di trovare la sua armonia passando anche per l’energia, al centro del workshop di yoga della risata (1/9 promosso da “FormAzione Promethes” e dal “Metodo Alimentazione Condivisa”) attraverso i volti e la professionalità di Graziella Mazza, psicoterapeuta motivazionale, ambasciatrice nel mondo yoga della risata e Antonio Molinaro, ricercatore indipendente di alimentazione, acqua e salute, ideatore del metodo Alimentazione condivisa.).

Convegni: il tema del termalismo e del turismo sarà al centro di un forum medico scientifico (31 agosto, alle ore 10, “Terme e benessere: il binomio che piace”, a cura del dottor Giancarlo Tripicchio) e di un convegno (il 31 agosto alle ore 18, “Il Decreto dignità: turismo e termalismo”, evento in collaborazione con Pmi Italia).

Intrattenimento: ogni sera, in programma spettacoli musicali e culturali nella piazza delle Terme Luigiane: il 28/8, alle ore 22, concerto di Annalisa Minetti. Il 29/8, alle ore 22, salirà sul palco Manuela Villa. Il 30/8, ore 22, Le rivoltelle in concerto. Il 31/8, il Cantagiro con Luisa Corna. Il primo settembre, ore 21.30, Acquafestival “OttoPiùUno” a capo, Festival nazionale doppiaggio cinematografico, a cura di “LARTS” Acquappesa, in collaborazione con Accademia cinematografica “Patikon”.

Lungo le stradine delle Terme Luigiane saranno presenti stand che esporranno prodotti biologici, materiali ecosostenibili, fitoterapici e fitocosmesi: una “sfilata” di colori, di odori di spezie ed erbe officinali che consentirà alle aziende e ai visitatori di individuare i luoghi dove la cura di sé e il vivere bene acquistano valore. Senza dimenticare l’importanza delle tradizioni e della cultura, in un costante confronto per l’arricchimento interiore e collettivo.

«Le terme sono luoghi di eccellenza, patrimonio storico e culturale. Segnano, pertanto, il punto di arrivo ma anche di partenza per i giovani che vogliano ritrovare in questi territorio una speranza di crescita. Luogo di cura ed esperienza di viaggio per conoscere la storia e la cultura di Acquappesa ma anche per il relax, per godere di scorci naturali incontaminati. Crediamo che la Fiera del Benessere possa diventare un momento d’incontro per ritrovarsi e sentire di nuovo di appartenere ad un territorio su cui si può investire e da promuovere con orgoglio in Italia come all’estero», dichiara la consigliera con delega al Turismo del comune di Acquappesa, Lucia Vaccaro.

Alle Terme Luigiane, natura, scienza e benessere si coniugano da secoli, scrivendo pagine nuove del presente: le acque minerali delle Terme Luigiane sono, infatti, scientificamente classificate come “sulfuree salso bromojodiche ipertermali” per l’abbondanza dello zolfo rispetto agli altri importanti elementi. Dalla Rupe che sovrasta il compendio, nota a tutti come “Dito del Diavolo” sgorgano tre sorgenti calde: Caronte, Minosse e Galleria calda, e una fredda (Galleria fredda). La più importante temperatura è la sorgente “Caronte”, che è sulfurea calcica: per il suo volume dà vita a un piccolo ruscello lungo il quale si deposita del fango (costituito da un’alga bianca ricca di proteine e vitamine). Le acque, nel loro naturale percorso verso la sorgente, si arricchiscono di minerali.

Così come le sorgenti, anche la Fiera del Benessere vuole ripercorrere la strada dell’armonia, trovandone la massima espressione.