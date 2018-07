Condividi

Sono iniziate le “Vacanze al Museo” alla Galleria nazionale di Cosenza, che ha già accolto i primi giovanissimi vacanzieri, che hanno preso parte con entusiasmo alle attività ludiche organizzate dai Servizi educativi.

Particolare successo ha riscosso il gioco di gruppo “Facciamo che eri un artista?”, con i bambini che si sono trasformati in piccoli protagonisti delle opere d’arte, utilizzando le espressioni del viso e l’atteggiamento corporeo con l’ausilio di “oggetti molto speciali” messi a loro disposizione.

Accompagnati dagli addetti ai Servizi educativi, i bambini hanno manifestato grande interesse per le storie e le leggende rappresentate nei capolavori in mostra e, guidati nell’osservazione dei dettagli delle opere, sono stati coinvolti attivamente nell’apprendimento attraverso il gioco.

L’iniziativa, in programma dal lunedì al venerdì, è gratuita. (ANSA)