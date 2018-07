Santelli dura con Oliverio e M5S: ‘Emergenza abitativa tema troppo serio per alcuni’

Condividi

È un ribattere punto su punto quello dell’onorevole Santelli in merito alla questione dell’emergenza abitativa nel capoluogo bruzio.

“Il presidente della Giunta regionale che prima chiede, attraverso l’Aterp, lo sgombero di un immobile e solo oggi si accorge delle persone fragili e vulnerabili che lo occupavano evidenzia uno stato di preoccupante confusione – afferma il vice sindaco di Cosenza – Dopo aver azzerato il contributo fitto casa a migliaia di famiglie calabresi senza avere investito in euro in nuovi insediamenti abitativi, oggi Oliverio scopre che in Calabria esiste un’emergenza casa. La grave crisi in cui versano le politiche sociali nella nostra regione – aggiunge Santelli – è purtroppo sotto gli occhi di tutti. Solo grazie ai Comuni si è riusciti a far fronte ad un fabbisogno che cresce quotidianamente a causa della grave crisi economica in cui versano i nostri territori. In particolare, il Comune di Cosenza assiste, attraverso vari interventi, circa 600 nuclei familiari, assicurando a oltre un terzo di queste famiglie il pagamento dell’intero canone annuale di locazione. Per i restanti due terzi – spiega – il Comune si è sostituito con i propri fondi alla Regione Calabria attraverso la concessione di un contributo. Tutte le famiglie cosentine in situazione di disagio sono oggetto di una rete di interventi che hanno l’obiettivo di contrastare uno stato di emergenza che cresce quotidianamente. Inoltre, abbiamo dato avvio al primo progetto di auto-recupero. Quando saranno concluse le procedure di affidamento dei lavori strutturali, saranno individuati nove nuclei familiari che parteciperanno attivamente alla ristrutturazione di uno stabile comunale. E a differenza di quanto affermano i rappresentanti dei 5 Stelle, tutti gli immobili comunali sono stati oggetto di una attività di verifica e monitoraggio che ha permesso di individuare tutte le occupazioni abusive. Gli alloggi comunali sono inoltre oggetto di un intervento di manutenzione straordinaria per un investimento di 1,5 milioni di euro. Rispetto alla questione degli sgomberi – prosegue Jole Santelli – come accaduto in passato, senza inutili enunciazioni, abbiamo messo in campo tutte le misure necessarie per far fronte alle eventuali emergenze. Le politiche dell’abitare e l’emergenza abitativa – conclude – sono argomenti troppo seri per essere discussi da soggetti istituzionali incapaci e da improvvisati della politica”.