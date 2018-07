‘Gran Premio Pianistico Città di Corigliano Rossano”: iscrizioni in scadenza

Condividi

Dopo il grande successo riscosso con le prime tre edizioni, il Centro Studi Musicali “Giuseppe Verdi” guidato dal M° Giuseppe CAMPANA, con la partnership della Pro Loco Rossano “La Bizantina”, comunica che sono aperte le iscrizioni alla IV edizione del “GRAN PREMIO PIANISTICO INTERNAZIONALE CITTA’ DI CORIGLIANO-ROSSANO”, riservato a tutti gli studenti di pianoforte italiani e stranieri.

Il concorso – dichiara il direttore organizzativo M° Campana – nasce con lo scopo di promuovere “incontri musicali” finalizzati allo scambio di competenze e conoscenze in ambito pianistico.

Preziosa sarà la direzione artistica curata dal M° Tatiana MALGUINA’.

La scadenza delle iscrizioni è fissata per il 02 Luglio 2018. Il concorso si svolgerà presso il Centro Studi Musicali G. Verdi in località Rossano, in via Corrado Alvaro 17, venerdì 6 luglio 2018. Tutte le esibizion

Per maggiori informazioni sul regolamento e sui moduli di adesione contattare i seguenti recapiti: telefono 3939045833 – email csmverdi@gmail.com.