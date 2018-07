(FOTO) Cade in un burrone durante una gita, salvata dall’ elicottero

Brutta avventura per una donna di 44 anni che cade in un burrone durante una gita e viene salvata dai vigili del fuoco anche grazie all’aiuto di un elicottero

Disavventura per una 44enne che si trovava con un gruppo di amici per un’escursione in Località Civita sull’altopiano del Pollino, nel cosentino.

La donna è stata imbragata e recuperata dai vigili del fuoco del distaccamento di Castrovillari. Ad aiutare i soccorsi l’elicottero DRAGO VF69 proveniente dal reparto volo di Salerno.

Cade in un burrone durante una gita: trasportata fino a Castrovillari

L’escursionista caduta in un burrone durante una gita, era cosciente durante i soccorsi. Ha riportato una frattura alla gamba. La donna caricata sul velivolo è stata trasferita al campo sportivo di Castrovillari dove era ad attendere personale medico del SUEM118 per successivo trasporto presso struttura ospedaliera per le cure e gli accertamenti del caso.

Sono molti i casi di escursionisti che durante una gita hanno piccoli incidenti. Lo scorso 4 giugno è toccato ad una escursionista a San Luca la stessa sorte curata all’ospedale di Locri.