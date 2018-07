Continuano gli incontri organizzati dall’Uoc di oncologia dell’Annunziata di Cosenza

Condividi

Il tumore della mammella rappresenta in Europa la principale patologia oncologica femminile ed è, inoltre, la principale causa di morte per le donne in Italia e nel mondo. Tuttavia il tasso di mortalità in Italia è andato via via diminuendo grazie ai progressi scientifici in questo campo.

Bisogna, però, continuare nella ricerca di nuove opzioni terapeutiche.

Durante il convegno, di cui è Responsabile scientifico il dott. Serafino Conforti, Primario facente funzioni del Reparto di Oncologia di Cosenza, verranno presentati tre casi clinici non reali ma realistici. Un medico presenterà il caso clinico e altri due colleghi svilupperanno due diversi percorsi di approccio alla patologia. Sono previsti inoltre degli interventi esterni di professionisti coinvolti nella gestione dei vari casi clinici detti “spin off” come la terapia del dolore, l’oncologia estetica, il counselling genetico e la gestione degli effetti collaterali delle terapie.

Il programma scientifico del corso, che prenderà avvio dalle 9,00 del mattino, prevede due sessioni: la prima incentrata sull’approccio sostenibile, cioè la presa in carico e l’accoglienza del paziente; la seconda sulle tendenze e le novità delle terapie mediche. Durante la seconda sessione è prevista una Lettura Magistrale del dott. Cinieri Saverio, Direttore dell’Unità Complessa di Oncologia a Brindisi.

Per il dott. Conforti si tratta di «una straordinaria opportunità di apprendimento e di riflessione su un argomento così delicato, ma anche così complesso, che merita decisamente giornate di approfondimento come quella del 6 Luglio prossimo. Come medici abbiamo il dovere di affrontare il tumore alla mammella e ogni altra patologia oncologica essendo bene informati su ogni progresso in campo internazionale e allo stesso tempo, come esseri umani, di impegnarci per alleviare il dolore e il disagio che una malattia del genere provoca nelle donne. Per questo motivo, dopo la giornata di studi dedicata al tumore del polmone e quella sulle relazioni tra oncologia ed endocrinologia, abbiamo pensato quest’ulteriore momento di confronto tra esperti che nelle loro diverse vesti si trovano ad affrontare il tumore mammario».

Il convegno è accreditato su Agenas e vale sei crediti formativi; è rivolto ad 80 partecipanti specialisti in medicina interna, oncologia, chirurgia generale, radioterapia, radiodiagnostica, genetica medica, anatomia patologica, medicina nucleare, medicina generale, tecnici di radiologia, infermieri, farmacisti e psicologi

L’iscrizione può essere effettuata in e-mail all’indirizzoxeniaeventi@gmail.comallegando i dati anagrafici, oppure telefonando al numero 0984.444890.