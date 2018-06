Unical, continua il lavoro incessante del Rdu

Condividi

L’avvicinarsi dell’estate non interrompe il lavoro incessante delle associazioni RDU – Rinnovamento Democratico Universitario e SOGNO.

Difatti, alle tante adesioni raccolte nelle ultime settimane, si unisce quella di Adalgisa Caracciolo.

La ventenne originaria di Bocchigliero è già stata Presidente di Unica ed è attualmente candidata al Corso di Laurea in Scienze Turistiche, per la travagliata tornata elettorale universitaria prevista per Maggio scorso e rinviata a causa di un ricorso presentato dalla Lista Unidea.

L’adesione al gruppo RDU-SOGNO e alla lista Rinnovamento è Futuro viene annunciata tramite un post su Facebook.

“Sono sempre stata abituata a dare tutta me stessa per un progetto in cui ho creduto fin dal primo minuto.

Crederci, però, vuol dire condividerne le scelte, partecipare alle decisioni e affrontare le difficoltà tutti insieme, da chi ha dato vita al progetto fino all’ultimo arrivato.

Nella vita bisogna sempre avere il coraggio di osare, di inseguire le proprie idee e soprattutto di cambiare.

“L’uomo è libero solo quando può esprimere il proprio pensiero senza piegarsi ai condizionamenti.”

Frutto di una scelta pensata e maturata è l’entrata nella famiglia di Rinnovamento Democratico Universitario – S.O.G.N.O. e l’adesione alla lista Rinnovamento è Futuro.

Decido difatti di entrare a far parte di una compagine che porta avanti un grande rinnovamento con lo scopo di rendere ancora più vivibile il nostro campus, mettendosi a disposizione di ogni singolo studente.

Sono pronta e determinata a mettermi da subito al lavoro in un gruppo che ha fatto della partecipazione e della condivisione due capisaldi della propria azione quotidiana.

A chi ha condiviso con me il percorso precedente va il mio ringraziamento per quanto fatto insieme e l’augurio che possano continuare a portare avanti il proprio lavoro al meglio.

Esplorare. Sognare. Scoprire.”

Ad esprimere soddisfazione per il subentro nelle fila di RDU-SOGNO sono Mario Russo, membro di RDU e candidato al Senato Accademico per Rinnovamento è Futuro, e Ferdinando Cimino, Consigliere DISU e Presidente SOGNO.

I due danno il benvenuto in squadra alla Caracciolo e si dichiarano “felici di accoglierla nella nostra squadra, perché siamo sicuri che il suo contributo sarà fondamentale nella nostra azione di ascolto, proposta e Rivoluzione Culturale che stiamo portando avanti nel nostro Ateneo.”

“La sua e le tante altre adesioni che ci stanno pervenendo nelle ultime settimane – aggiungono Russo e Cimino – ci fanno capire che la strada tracciata è quella giusta da seguire.”