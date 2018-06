Tortora – Convegno sul Tema ‘Nutriamoci dei colori della vita’

Condividi

Si terrà mercoledì 6 giugno, alle ore 9, nella palestra della scuola media A. Fulco di Tortora, il convegno dal tema “Nutriamoci dei colori della vita – Rosso zafarana”.

L’evento organizzato dall’assessorato alla Cultura del Comune di Tortora, in collaborazione con l’Associazione Zafarana e l’Istitito Comprensivo Marco A. Clymeno, si propone di far conoscere e valorizzare le proprietà organolettiche del prodotto tipico tortorese. Si parlerà, inoltre, di prodotti a Km 0 e sana alimentazione, con la proposta di far inserire nelle mense scolastiche piatti tipici del territorio.

Il convegno, si aprirà con i saluti istituzionali del sindaco di Tortora Pasquale Lamboglia, dell’assessore alla cultura Annamaria Olivo e del dirigente dell’I.C. Marco A. Clymeno Vincenzo Fauceglia.

Interverranno nel corso della mattinata: Giuseppe Limongi, presidente dell’Associazione Zafarana; Paola Migaldi, dirigente scolastico I.C. Santa Croce Sapri; Amalia Bevilacqua, presidente A.U.S.S. “Orti sociali in città”; Mascia Marini, rappresentante bio-distretto alto Tirreno cosentino; Carmelo Di Perna, nutrizionista; Valentina Bruno, giornalista.

Alle ore 11.30, in Piazza Don Ciccio, seguirà l’intrattenimento musicale a cura dei Tarantanova, con buffet e stand gastronomici.

A conclusione della giornata, verrà consegnata una piantina di zafarana a ogni alunno della scuola media A. Fulco di Tortora.