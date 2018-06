Sgomberi Cosenza, M5S: “Occhiuto e Santelli sfuggono dalle responsabilità”

Condividi

«Non si sono fatti attendere i voli pindarici del sindaco Mario Occhiuto e del vice sindaco Jole Santelli per sfuggire alle proprie responsabilità di fronte l’emergenza abitativa che da anni attanaglia Cosenza». Così i portavoce del Movimento 5 Stelle, Laura Ferrara, Anna Laura Orrico, Nicola Morra e Alessandro Melicchio in risposta alle dichiarazioni arrivate ieri da Palazzo dei Bruzi. «Nel pieno rispetto delle istituzioni e della legalità abbiamo inteso incontrare il Prefetto Gianfranco Tomao per aver più chiara la grave situazione degli stabili di Via Savoia e dell’ex Hotel Centrale, fino ad oggi occupati abusivamente da diverse famiglie. Il nostro obiettivo è quello di cercare una soluzione che sia definitiva, per tutti coloro che ne hanno il diritto superando una volta per tutte le logiche clientelari e ad uso e consumo dei soliti noti. Il Comune di Cosenza, al contrario di quanto si vuol far credere, non ha fatto assolutamente nulla, nonostante le competenze in materia, per affrontare concretamente l’emergenza abitativa, se non elargire contributi economici esigui e non risolutivi del problema. Un’emergenza che non riguarda solo le famiglie che hanno occupato abusivamente gli edifici succitati, ma tantissimi cittadini. Le nostre proposte, attuabili a medio e lungo termine, vanno nella direzione di garantire a chiunque ne abbia il diritto una casa. Al contrario l’azione fin qui registrata dall’amministrazione Occhiuto non ha cambiato di una virgola lo stato di assoluta opacità nella gestione dell’affidamento delle abitazioni sociali. Il Comune potrebbe intanto avviare un controllo serio nelle case popolari al fine di individuare se gli occupanti siano realmente assegnatari. Si chiarisca la destinazione d’uso degli immobili di proprietà del Comune. Non ci interessa la sterile polemica vorremmo i fatti. Con lo sgombero diverse persone, fra queste oltre sessanta minori, si troveranno senza un tetto sicuro. Come Movimento 5 stelle continueremo a tenere alta l’attenzione sulla tematica del diritto alla casa, non legittimiamo quindi le occupazioni abusive e anzi chiediamo a chi di dovere di riportare la legalità, anche e soprattutto nella gestione degli immobili di proprietà pubblica destinati ad abitazioni sociali».