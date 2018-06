Pichierri: “Ospedale a Cosenza subito, senza perdere i finanziamenti”

Condividi

È quanto afferma Salvatore Pichierri Segr. Reg. Democrazia Mediterranea . “Allo stato la migliore proposta in campo è certamente quella avanzata della Regione Calabria che individua l’area per la costruzione del nuovo ospedale nella zona di Vaglio Lise nelle vicinanze della stazione dei treni.

La proposta regionale è articolata, tra l’altro, prevedendo la ristrutturazione dell’odierno presidio Ospedaliero Annunziata di Cosenza, che dovrebbe diventare successivamente alla realizzazione del nuovo ospedale di Cosenza, un moderno presidio sanitario in cui verrebbero allocati tutti gli ambulatori di riferimento dell’area urbana oltreché i servizi ed il personale che non dovrà essere ospitato nell’auspicato costruendo nuovo ospedale. Tale tipo di realizzazione consentirebbe di far diventare il presidio del Mariano Santo il nuovo polo regionale oncologico e della terapia del dolore, oltretutto vicino l’attuale INRCA già presidio Regionale di ricerca per la geriatria e la riabilitazione intensiva.

Dunque la proposta avanzata dalla Regione oltre ad individuare una area agevolmente cauterizzabile per il nuovo ospedale di Cosenza, prevede di fatto la realizzazione di una moderna ed efficiente città della salute con il proprio cuore pulsante proprio al posto dell’odierno presidio dell’Annunziata, che consentirebbe una vera razionalizzazione di tutti i servizi sanitari ed un funzionamento simbiotico con il costruendo nuovo Hub di Cosenza.

La zona individuata dalla Regione per l’allocazione del nuovo Ospedale di Cosenza ha caratteristiche adatte alla costruzione veloce del nuovo plesso ospedaliero dell’area urbana, essendo baricentrica all’area urbana, già dotata di buone vie di collegamento viario e ferroviario agevolmente potenziabili, adiacente all’area dell’elisoccorso già presente e funzionante.

La collocazione in tale area del Nuovo Ospedale di Cosenza consentirebbe di velocizzare la cantierizzazione, subito dopo la l’iter procedurale d’appalto, senza arrecare alcuna difficoltà operativa né funzionale all’odierno ospedale dell’Annunziata che continuerebbe a funzionare regolarmente sino al completamento ed all’entrata in funzione del necessario nuovo ospedale.

La nuova struttura ospedaliera dell’area urbana non dovrebbe essere costruita seguendo un modello verticale, come concettualmente e fattivamente realizzato nel secolo scorso.

Oggi sappiamo bene che questa logica, interessante per i “cementificatori”, è altamente inefficiente perché ospitalità, efficienza e flessibilità si realizzano solo quando un edificio si sviluppa in orizzontale con importante diminuzione dei trasporti verticali, spesso, molto spesso, fonte di disagi e di inefficienze. Dunque è preferibile che il nuovo ospedale moderno della città non sia più alto di tre piani (esclusi i seminterrati) e che il paziente nei suoi differenti percorsi, dalla sala operatoria alla degenza non debba essere costretto a trasferimenti verticali o essere trasportato per più di 100 metri.

Nel nuovo ospedale di Cosenza la localizzazione delle sale operatorie e del pronto soccorso dovrebbe essere lo specchio del migliore e più efficiente modello di architettura della salute.

Dovrà essere un nodo cruciale per la progettazione della nuova struttura ospedaliera di Cosenza la caratterizzazione della separazione dei diversi percorsi di chi si reca in ospedale.

La parte più centrale dovrebbe, essere dedicata alle sale operatorie, mentre le degenze strutturalmente collegate a raggiera in un unicum strutturale, dovrebbero essere incentrate soprattutto alla nuova medicina a distanza e le nuove e straordinarie tecnologie della salute.

Sul diverso lato, l’accesso al pronto soccorso, subito collegato con le sale operatorie per i casi di estrema urgenza. Il tutto calato come in un “villaggio” del tutto simile ad una piccola città, dove devono essere allocate anche una grande varietà di servizi, dalle lavanderie alle palestre, dai ristoranti a vari esercizi commerciali, proprio come accade nelle “ mall ” delle metropoli.

Altra necessità della futura struttura ospedaliera dovrà essere l’assenza dei reparti divisi per specialità. Finora, infatti negli ospedali Italiani le unità di degenza sono sempre state divise per specialità e sesso, oggi invece è più che mai fondamentale organizzare i reparti in gruppi diversi, graduati per intensità, tipologia, complessità e durata dell’assistenza in base alle esigenze specifiche dei pazienti.

Camere singole per ridurre le infezioni nosocomiali

Evoluzione, ancora più visibile all’occhio di chi entrerà nel nuovo, moderno, ospedale di Cosenza, dovrebbe essere l’organizzazione dei posti letto. Le camere singole e con bagno privato, con la possibilità di ospitare un parente, e con una serie di servizi, a cominciare dalla temperatura e dalle luci regolabili.

I dati a questo proposito parlano chiaro, quando ci sono stanze singole, il benessere del paziente è maggiore e la possibilità di infezioni nosocomiali – vera e propria piaga per gli ospedali – è ridotta al minimo”.

Salvatore Pichierri

Segr. Reg. Democrazia Mediterranea