Incidente mortale sulla SS106 calabrese: perde la vita un uomo

L’ennesimo incidente avvenuto sulla Strada Statale 106 costa la vita ad un uomo. L’ennesima vittima di una strada che rappresenta una delle arterie più pericolose delle circolazione stradale in Italia.

Il tragico impatto è avvenuto nella tarda serata di ieri all’altezza dell’area urbana di Corigliano-Rossano. A perdere la vita è stato un uomo residente ad Altomonte, in provincia di Cosenza.

La vittima aveva settantacinque anni ed era a bordo del suo furgone Iveco. L’impatto è stato fatale.

Allo stato attuale non si conoscono le dinamiche dell’accaduto e su cosa abbia portato il mezzo a schiantarsi. Il fatto, però, è avvenuto nei pressi della così detta “Zona Industriale Auchan”.

L’incidente, come spesso, accade è finito sotto la lente d’ingrandimento di “Basta vittime sulla Strada Statale 106”. Secondo l’associazione da tempo quel tratto necessiterebbe di essere messo in sicurezza, ma nulla si è mosso in tal senso.