Il coriglianese Antonio Proto trionfa al Napoli Pizza Village

Festa popolare tra le più grandi d’Europa, Napoli Pizza Village è un progetto ambizioso che cresce anno dopo anno e aspira a rappresentare un efficace momento di promozione globale del territorio attraverso uno dei simboli per eccellenza dell’italianità in tutto il mondo: la pizza. L’ottava edizione dell’evento ha avuto luogo ancora una volta presso il suggestivo Lungomare Caracciolo di Napoli dall’1 al 10 giugno ed ha visto trionfare anche un maestro della tradizione napoletana ‘made in Corigliano’: Antonio Proto. A darne notizia è, in una nota, il giornalista Fabio Pistoia.

Per 10 giorni, in un imponente villaggio di 30.000 mq, 50 rinomate pizzerie e centinaia di personaggi di spicco nel mondo della pizza hanno incontrato il pubblico di appassionati in una grande festa, animata da un fitto calendario di grandi eventi live e concerti ad accesso completamente gratuito, mostre, conferenze e seminari, animazione, intrattenimento e laboratori didattici per adulti e per i più piccoli. Tra i momenti particolarmente apprezzati, il laboratorio per bambini nell’Area Kids condotto ormai da anni dal maestro pizzaiolo Ernesto Fico con il suo fedelissimo collaboratore Antonio Proto.

Il nostro concittadino, già vincitore del record di pizza più lunga conseguito nel 2016 e per questo inserito nel “Guinness World Records”, titolare di un’ormai rinomata attività per la bontà dei prodotti utilizzati, ha registrato un grande successo, risultando tra gli artisti della gloriosa tradizione partenopea più apprezzati e degni di menzione da colleghi e visitatori. La professionalità e l’estro del coriglianese Antonio Proto raggiungono dunque traguardi sempre più alti, col plauso della cittadinanza e l’orgoglio per la comunità.