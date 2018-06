Giovane 17enne muore annegato in una piscina di un hotel nel cosentino

Condividi

Un ragazzo di 17 anni è morto, a seguito di un incidente che sarebbe avvenuto in una piscina di un hotel. Il fatto è accaduto nel primo pomeriggio a Torano Scalo. Sul posto si sono recati i sanitari del 118 e anche l’elisoccorso partito da Lamezia Terme. Purtroppo non hanno potuto che constatare che il giovare era annegato. Sul caso indagano i carabinieri.

Secondo una prima ricostruzione pare che il giovane di origini romene avrebbe avuto un malore in piscina dove si era recato con alcuni amici per passare qualche ora di relax. Il giovane sarebbe stato anche soccorso dal bagnino dell’hotel, ma non c’è stato nulla da fare. Il magistrato di turno ha già disposto l’autopsia.