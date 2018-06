Giallo in provincia di Cosenza: ritrovato cadavere in decomposizione, si indaga

Condividi

Un cadavere in avanzato stato di decomposizione è stato ritrovato da poche ore in provincia di Cosenza. Il fatto si è verificato nel comune di San Pietro in Guarano, sul greto del fiume Crati.

Il corpo, ormai putrefatto, non ha fattezze che possano in qualche modo dare indicazioni su quelle che erano le sembianze della persona. Allo stato attuale sarebbe impossibile persino stabilire il sesso della persona.

A notarlo è stato un pescatore che ha dato l’allarme, avvertendo i Carabinieri di Rende che sono intervenuti sul posto.

Sono partiti quasi in maniera immediata tutti gli accertamenti necessari a provare a stabilire l’identità della persona. Il corpo è stato recuperato con l’ausilio del pm della Procura di Cosenza Emanuela Greco.

L’autopsia potrebbe fornire qualche indizio in più.