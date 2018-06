Cosenza, Paola Perego invita i cosentini a donare il sangue

Condividi

Tutti a metterci la faccia, sembrerebbe una frase fatta ed invece per quanto riguarda la donazione di sangue non affatto è così. Infatti dopo i primi appelli, pubblicati dalla pagina facebook “Fidas advs Paola sezione Cerisano” degli attori Alessandro Cosentini e Gilles Rocca e quelli dei protagonisti della promozione in serie B del Cosenza Calcio, Massimo Loviso, Alain Baclet, Manuel Pascali, Gennaro Tutino e Mirko Bruccini, che invitano a donare sangue per il centro trasfusionale di Cosenza. Ecco che arriva il video-messaggio della conduttrice televisiva, attrice ed ex indossatrice di fama nazionale, Paola Perego, che invita alla donazione di sangue prima delle vacanze pensando a chi “in vacanza non ci può andare”. L’ anchorwoman è molto legata a Cosenza, e non è voluta mancare all’elenco di persone che hanno desiderato fare appello per aiutare a donare sangue per chi ne ha bisogno, per donare ci si può recare ai centri trasfusionali di Cosenza e provincia o presso i punti di raccolta delle associazioni, ricordando di come, frequentemente in estate, si rischia la carenza di sangue. “Le vacanze saranno sicuramente più belle se avrai la certezza di aver salvato una vita. Ti aspettiamo. Grazie.”