Cosenza, Oliverio: “Sospendere eventuali sgomberi”

“La Regione Calabria, assieme alle altre istituzioni coinvolte, affronta la vicenda delle occupazioni a Cosenza degli stabili di via Savoia e dell’ex Hotel Centrale con l’attenzione e il senso di responsabilita’ necessari in una situazione cosi’ complessa. Una situazione in cui l’esigenza del rispetto della legalita’ si incrocia con la necessita’ di tutelare le persone in condizioni piu’ fragili e vulnerabili”. Lo sostiene, in una dichiarazione, il presidente della Regione, Mario Oliverio. “La soluzione – aggiunge – va cercata nel rispetto del quadro normativo, attraverso la collaborazione fra istituzioni e al di la’ di ogni strumentalizzazione politica”. “Il presidente Oliverio – e’ detto in un comunicato dell’ufficio stampa della Giunta regionale – ha interloquito questa mattina con il prefetto di Cosenza, Gianfranco Tomao, con il quale e’ da tempo in atto un percorso di collaborazione sul tema, per discutere di possibili soluzioni. Il Presidente Oliverio, nel corso del colloquio, ha comunicato che la Giunta regionale ha predisposto un disegno di legge che introduce e regola l’autorecupero degli edifici pubblici. La proposta di legge, attualmente al vaglio dell’Ufficio legislativo della Giunta regionale e per la quale sara’ richiesta corsia preferenziale per l’approvazione in Consiglio, fara’ si’ che edifici pubblici inutilizzati possano essere recuperati dagli enti proprietari in collaborazione con aspiranti inquilini riuniti in cooperative ‘di autorecupero o autocostruzione”. “Tale proposta di legge – ha detto ancora Oliverio – non e’ calata dall’alto, ma nasce a valle di un processo di ascolto e mediazione delle istanze provenienti dai comitati rappresentanti le persone in condizione di emergenza abitativa. Viste le diverse iniziative in atto, appare opportuno sospendere eventuali determinazioni relative a imminenti sgomberi, in attesa di valutare se le soluzioni proposte consentano di ripristinare la legalita’, senza aggravare le condizioni di disagio gia’ pesante delle persone coinvolte. Di fronte a bisogni sociali di questa portata, non si puo’ girare la testa dall’altra parte e continuare a far finta di non vedere”.