Cosenza – Il 22 giugno Congresso nazionale dell’Associazione Nazionale Docenti

“La scuola che vogliamo. Ripensare la scuola, ripensare il suo modello di governo”. Questo il tema posto al centro della discussione e riflessione dall’Associazione Nazionale Docenti che celebrerà venerdì 22 giugno 2018 il quarto Congresso Nazionale, a vent’anni dalla sua fondazione.L’evento si terrà nel pomeriggio a Cosenza nella Sala Convegni del locale “Al Frantoio”, in via degli Stadi. I lavori saranno aperti con i saluti del Dirigente dell’Ufficio Scolastico di Cosenza Luciano Greco, dell’Assessore regionale all’Istruzione Maria Francesca Corigliano, della senatriceBianca Laura Granato, membro della VII Commissione Cultura del Senato e di Pasquale Capo, già alla guida del Dipartimento Istruzione del MIUR. Seguiranno la relazione del prof. Rocco Giurato dell’Università della Calabria che tratterà il tema “L’educazione nelle moderne democrazie”, del prof. Silvio Gambino dell’Università della Calabria su “L’istruzione nel sistema dei diritti fondamentali”. Il Presidente dell’Associazione Nazionale Docenti Francesco Greco affronterà, invece, uno dei temi più controversi e dibattuti negli ultimi anni, il cui titolo “Il fallimento del paradigma del dirigismo scolastico”, ed entrerà nel vivo delle questioni poste al centro dell’agenda del nuovo ministro dell’Istruzione e del Governo più in generale. Altre tematiche saranno affrontate nel corso del dibattito da parte dei delegati che parteciperanno. A coordinare i lavori sarà la prof.ssa Roberta Corbo dell’Associazione Nazionale Docenti.