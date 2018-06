Cosenza – Al via la pedonalizzazione dell’ultimo tratto di Corso Mazzini

Condividi

“Al via la gara per la pedonalizzazione dell’ultimo tratto di Corso Mazzini, uno spazio che riguarda una superficie complessiva di 6.200 mq, culminante nel tratto di Corso Umberto antistante Piazza dei Bruzi”.

Lo annuncia il sindaco Mario Occhiuto, aggiungendo: “La città di Cosenza diventerà ancora più bella e attrattiva, con molti vantaggi per i cittadini e anche per i commercianti di quest’ultimo tratto sul quale interverremo. Verrà predisposta una fermata del tram, in corrispondenza di Piazza dei Bruzi, per garantire ai pedoni la fruizione del corso proprio dall’inizio. È in corso d’opera – aggiunge Occhiuto – anche l’abbattimento dei box per realizzare uno slargo che interrompe il disegno del corso e definisce una ‘piazza’ vera e propria che ha come punto focale la fontana di Giugno, in modo da valorizzare questo storico monumento. Al fine di implementare il livello di accessibilità e fruibilità a tutte le categorie di utenti si predisporranno, così come per i tratti di pedonalizzazione di corso Mazzini già realizzati, percorsi tattili e rampe di accesso in rispetto della normativa sull’abbattimento delle barriere architettoniche e dell’Universal Design. Gli spazi antistanti la chiesa del Carmine e la caserma dei carabinieri, saranno poi migliorati – anticipa i Sindaco – con la costruzione di un sagrato e l’allargamento del marciapiede oltre che con un intervento di valorizzazione del verde preesistente, in una cornice che metterà in risalto lo scorcio prospettico dei palazzi prospicienti”.