Concorso Internazionale Giovani musicisti Città di Paola 2018

Si è appena concluso a Paola la sedicesima edizione del Premio San Francesco di Paola, svoltosi dal 25 maggio all’1 giugno presso l’Auditorium S.Agostino del palazzo Stillo Ferrara, dove ha sede il municipio della cittadina tirrenica.

Primo premio assoluto per la categoria Progetti speciali è andato martedì 29 maggio al Piccolo Coro del Teatro Rendano, che dopo Sanremo, porta ancora a casa un’altra vittoria, frutto di studio, impegno e applicazione costanti dei piccoli cantori cosentini.

Reduci da un altro successo a Sanremo, dove hanno trionfato con un altro primo premio assoluto in occasione del GEF (Global education festival nell’ambito di Sanremo Junior) le voci bianche del teatro Rendano, e il loro maestro, portano a casa attestato di merito e borsa di studio, ma anche scambio con altre realtà di arte e talento, crescita, relazioni artistiche.

Non solo calabresi, ma di diverse città, tutti i giovani musicisti hanno mostrato i talenti più diversi, nelle varie categorie tra cui strumenti solisti, orchestre scolastiche, cori, gruppi di musica etnico popolare, progetti speciali.

Encomio dal palco del Premio, durante la premiazione, per il Piccolo Coro da parte del giurato Gianfranco Cambareri, presidente della Organizzazione Cori Calabria e docente presso il Conservatorio di Vibo Valentia, che ha sottolineato l’alto livello artistico raggiunto in rapporto alla giovane età.

I giovani talenti della citta di Cosenza hanno saputo distinguersi: anche la scuola media dell’Istituto Zumbini di Cosenza ha guadagnato un primo posto tra le orchestre scolastiche.

Raggiunti gli obiettivi del Concorso, di “promuovere la diffusione della cultura

musicale, favorire lo scambio ed il confronto tra giovani musicisti, incoraggiare i giovani allo studio della musica e mettere in evidenza nuovi talenti musicali”, grazie anche all’intreccio di competenze e lavoro messi a disposizione dalle diverse anime del partenariato: ufficio scolastico regionale, Conservatorio di Musica di Cosenza e diverse Fondazioni e Associazioni musicali italiane.

Ma lanciati dal palco altri obiettivi da raggiungere da parte di tutti coloro che possiedono gli strumenti e la responsabilità di supportare le nuove generazioni nell’apprendimento musicale e lo sviluppo del talento, essenziali forme di bellezza con cui nutrire la cescita di ogni generazione di valore.

