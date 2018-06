Castrovillari, Notaro nominato presidente IV commissione

Condividi

Il consigliere comunale di Castrovillari, Antonio Notaro, oggi pomeriggio è stato nominato con i voti di maggioranza e minoranza, presidente della quarta commissione “Sport, Turismo, Pubblica Istruzione, Cultura e Tempo Libero”.

Prende il posto di Serena Carrozzino dimessasi con Peppino Pignataro dal consesso civico, l’undici aprile scorso, per motivi politici.

La quarta commissione consiliare è costituita dai consiglieri Serafina Astorino, Dario D’Atri, Carmine Lo Prete, il presidente eletto oltre Onofrio Massarotti.

Quest’ultimo , durante la riunione, nel ribadire la propria ferma distanza politica dall’Amministrazione municipale ha sostenuto l’elezione del presidente a testimonianza di non voler perseguire un’opposizione ostruzionistica.

I consiglieri erano stati convocati per oggi pomeriggio in Comune, al primo piano del palazzo di città.

Il presidente Notaro appena eletto ha dichiarato che farà rifluire nell’organismo la sua esperienza, passione e volontà per essere efficace trait d’union con i colleghi e le capacità che sono presenti nel Territorio municipale; manifestazioni queste ultime anche di quella cultura identitaria che le rende collante tra le sensibilità ed espressività che le caratterizzano.

Impegni sono stati ribaditi pure per gli altri settori fulcro di socialità, educazione e partecipazione inclusiva i quali sono stati affermati da tutti i componenti come volontà di lavoro sinergico per la crescita della comunità e possibilità di maggiore coinvolgimento nonché spazi per realizzare esperienze e percorsi fondamentali per lo sviluppo del bene comune.