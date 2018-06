Cariati(CS),Filomena Greco è il nuovo sindaco:”vittoria di ogni cittadino cariatese”

Condividi

“Questa è la vittoria di ogni cittadino cariatese. Continueremo a lavorare sulla strada che avevamo intrapreso”. Sono le prime parole di Filomena Greco da neo sindaca di Cariati, eletta con il movimento de l’Alternativa alle elezioni amministrative 2018.

“Il 3 gennaio scorso – ha continuato – era successa una cosa molto brutta, con la caduta di un’amministrazione che stava lavorando bene e nell’interesse di tutti. Stavamo incidendo con le nostre politiche sul tessuto sociale, eravamo vicini ai più deboli e questo è quello che continueremo a fare nei prossimi cinque anni. E riusciremo a lavorare sulla base del programma scritto fianco a fianco con la popolazione, perché qui con me oggi sono state elette persone serie, oneste, che vogliono procedere nella direzione del bene comune”.

Infine si è rivolta ai cittadini: “Faremo di certo qualche errore, perché errare è umano. E noi vi chiediamo già da adesso comprensione e supporto. Ma sappiate che noi ce la metteremo tutta per fare in modo che Cariati diventi di nuovo la perla dello jonio che era un tempo. Ci sarà bisogno di tutti noi, ma anche di tutti voi. Che siate alla maggioranza o all’opposizione, non importa: Cariati per rinascere necessita della buona volontà di ogni suo cittadino, di ogni mente e di tutte le intelligenze a disposizione”.

Un ultimo pensiero alla squadra, che vede otto candidati eletti su dodici della lista de l’Alternativa, oltre a quelli di opposizione: “Lavorare insieme, confrontarsi con rispetto e dare il proprio contributo sarà un compito per tutti gli eletti. Nella speranza che da oggi in avanti si lascino alle spalle i toni accesi della campagna elettorale per intraprendere il percorso della discussione e del dibattito costruttivo. A tutti i candidati della mia squadra, sia i consiglieri eletti che gli altri, chiedo di continuare a impegnarsi con la stessa energia ed entusiasmo. Buon lavoro a tutti”.