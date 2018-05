CS, Morra(M5S),chiusura di Via Roma: “Occhiuto ha controllato la qualità dell’aria?”

Condividi

«La chiusura del tratto di via Roma ha peggiorato la qualità dell’aria, si facciano i dovuti controlli

nelle aree adiacenti alle due scuole e anche a Piazza Fera/Bilotti. Prima di procedere con i lavori per la realizzazione dell’ennesima piazza cittadina, rivolgo l’invito all’amministrazione comunale ad effettuare un controllo della qualità dell’aria nei pressi delle due scuole, frequentatissime, di Via Roma, visto che basta avvicinarsi in questa zona per rendersi conto, pur senza centraline, della tossicità dell’aria» – lo afferma il Sen. Nicola Morra del M5S preoccupato della salubrità dell’aria adiacente le scuole di via Roma.

Morra prosegue accusando l’amministrazione d’attivarsi per interessi che sono lontani da quelli dei cittadini: «Se davvero si ha a cuore la salute dei bambini e dei cittadini tutti, come sbandierato dal Sindaco e dal suo seguito, si metta da parte la politica affaristica e si facciano i dovuti controlli, altrimenti anche questa malsana idea sarà la dimostrazione che al primo cittadino non interessa nulla del benessere dei cosentini. Nello scorso autunno, il sindaco ha interrotto il traffico su via Roma, sostenendo che troppe auto producono una quantità enorme di gas di scarico, nocivi alla salute di tutti, in special modo dei più piccoli. Su quest’ultimo punto saremmo stati d’accordo se davvero la chiusura avesse ridotto le emissioni dei gas di scarico, che invece sono, purtroppo, aumentate per effetto della congestione del traffico nella zona in questione. Le auto, infatti, non solo non sono diminuite, ma procedono con maggiore lentezza a causa del tratto di strada chiuso e l’aria che si respira non è sicuramente salubre.

Il pentastellato punta il dito verso l’amministrazione cosentina puntualizzando: «È importante ricordare, inoltre, che il medesimo concetto non è stato applicato anche per le altre scuole di Cosenza e nel caso di via Negroni, ove è stato operato un cambio di senso della strada, il risultato è stato un aumento spropositato di traffico e caos. Esattamente come in Via Roma e dintorni»