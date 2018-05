Cosenza, intervento per installazione di bande rumorose e telecamere in via Alimena

Domenica sera, intorno alle 21, all’altezza del ristorante il Tappo, sito in via Alimena, si è verificato un terribile incidente che ha visto coinvolto un ignaro pedone colpito in pieno dal conducente di una moto che percorreva la strada a velocità elevata tanto da scaraventare il mezzo per 40 metri sino all’altezza della Camera di Commercio. Da informazioni assunte in seguito all’incidente che ha coinvolto anche tre veicoli parcheggiati, risulta non essere la prima volta che, di sera, si verifica che Via Alimena venga considerata come un circuito di gara. Purtroppo le telecamere del ristorante Leggero non hanno potuto riprendere l’impatto perché coperte dagli alberi che non vengono potati.

Considerato che il luogo teatro degli eventi che si stanno susseguendo, è quello più frequentato dai nostri ragazzi che occupano con il loro allegro riunirsi finanche la sede stradale, invito ciascuno per le proprie competenze a voler intervenire prontamente onde evitare il peggio e chiedo che ci si attivi per installare dossi dissuasori e/o bande rumorose e telecamere ad alta risoluzione che assicurino agli Agenti la possibilità di lettura delle targhe. Suggerisco anche, nelle more dell’acquisto e dell’installazione delle apparecchiature di video sorveglianza, la potatura del verde urbano in modo da poter usufruire delle telecamere private che, a mali estremi, svolgono comunque un ausilio di pubblico interesse.

Rimane da valutare se, per proteggere i nostri ragazzi, nelle serate di maggior afflusso (penso al weekend partendo da venerdì sera) non sia ipotizzabile una chiusura al traffico di tutto il perimetro centrale consentendo l’accesso solo ai residenti.

Il consigliere comunale

Annalisa Apicella