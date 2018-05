CASSANO, STAGIONE TERMALE 2018, DOMENICA EVENTO INAUGURALE

Condividi

La forza di un qualsiasi progetto, sia esso imprenditoriale o istituzionale e la sua capacità di incidere positivamente nel e per lo sviluppo dei territori è misurata dal valore e dalla direzione di responsabilità sociale scelta e destinata a qualificare, nel metodo e nella sostanza, percorsi ed obiettivi di iniziative ed attività. È con questo spirito e con questa ambizione che vogliamo condividere con quanti rappresentano le istituzioni pubbliche, la rete culturale, associativa e produttiva del nostro vasto territorio la strada di innovazione, di investimento e di crescita che le Terme Sibarite hanno avviato ormai da anni, con risultati importanti e che rappresentano in ogni caso nuovi punti di partenza e nuove mete in termini di rafforzamento della complessiva offerta di servizi e turistica.