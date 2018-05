Al via la VI edizione della Summer School in“Knowledge Representation and Reasoning”

Al via oggi la sesta edizione della Summer School in “Knowledge Representation and Reasoning”, organizzata dal Dipartimento di Matematica e Informatica dell’Unical su richiesta dell’americana Miami University. Ad aprire la scuola i saluti del prof. Nicola Leone, tra i maggiori esperti al mondo nel settore dell’Intelligenza Artificiale Logic-based nonché Direttore del Dipartimento.

La Miami University, sita in Ohio (USA), con un corpo studentesco di 16.000 studenti, è riconosciuta come una delle migliori istituzioni didattiche americane vantando il terzo posto nella classifica nazionale per la qualità dell’insegnamento universitario. Il gruppo di studenti americani, guidati dai Professori Daniela Inclezan e Luis I. Pradanos, docenti di informatica presso lo stesso ateneo, vivrà il nostro campus per tutto il mese di giugno.

Sono previste, infatti, 6 ore di lezioni al giorno che si svolgeranno nelle aule del Dipartimento di Matematica e Informatica. Il corso verterà principalmente sulla rappresentazione della conoscenza e la risoluzione di problemi mediante l’Answer Set Programming, un potente linguaggio logico che consente di modellare la conoscenza e il ragionamento di senso comune. Referente scientifico della summer school è il prof. Francesco Ricca, le lezioni saranno tenute con la collaborazione del Prof. Francesco Calimeri. Entrambi i docenti sono esperti in rappresentazione della conoscenza e ragionamento automatico e appartengono al gruppo di ricerca in Intelligenza Artificiale coordinato dal prof. Nicola Leone, Direttore del Dipartimento di Matematica e Informatica.”.

A dispetto del crescente esodo di giovani calabresi verso le prestigiose università americane, questa volta il flusso è invertito, e sono gli americani a venire a studiare l’Intelligenza Artificiale in Calabria perché, dice la Dott.ssa Inclezan, “il gruppo di ricerca guidato dal professor Nicola Leone ha una riconosciuta leadership mondiale nel settore della Answer Set Programming”.

Quello tra l’Unical e la Miami University è un rapporto di collaborazione ormai consolidato, che ha portato all’organizzazione di sei edizioni consecutive della summer school, nonché al recente rinnovo dell’accordo di collaborazione che prevede lo svolgimento di una settima edizione nel 2019. Ciò testimonia l’altissima reputazione internazionale di cui il Dipartimento di Matematica e Informatica dell’Unical gode nella ricerca e nella didattica nel campo dell’intelligenza artificiale; nonché l’ottimo lavoro organizzativo svolto dalla responsabile dell’ufficio Ricerca e Internazionalizzazione del Dipartimento, dott.ssa Alessia Cosentino, supportata dal Dott. Giampiero Barbuto responsabile dell’ufficio Relazioni Internazionali.