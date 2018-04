Bevacqua: “Nasce anche a Cosenza il circolo Zonadem”

Condividi

“Nasce anche a Cosenza il Circolo Zonadem, il laboratorio politico-culturale da me promosso, che ha l’obiettivo, tra gli altri, di creare un luogo di incontro aperto alla pluralità di sensibilità culturali, in cui ritrovarsi ed elaborare una progettualità politica, per un’idea di città condivisa”. È quanto dichiara il consigliere Bevacqua, il quale così prosegue: “Il Movimento, che vanta già numerose presenze in tanti comuni della provincia, è una “zona franca” in cui poter riprendere il confronto e la discussione, al fine di elaborare idee di un governo locale che partano dal basso, dalle istanze e dai bisogni dei cittadini”. “Nel corso dell’incontro di ieri – continua Bevacqua – i partecipanti hanno designato portavoce Alessandro Grandinetti che avrà il compito di coordinare le iniziative e gli incontri che a breve saranno promossi nella città di Cosenza. “Ringraziando per la fiducia accordatami – ha detto Grandinetti al termine della riunione – confido si inizi a costruire un percorso democratico che sia uno spazio di reale autonomia e agibilità politica, aperto a quanti vogliono riprendere il filo di un confronto finalizzato alla sintesi di idee e progetti concretamente implementabili rispetto al nostro contesto cittadino. Zonadem è il luogo per riallacciare la rete dell’impegno civico e rincontrarsi su un percorso di attivismo in cui ciascuno possa sentirsi protagonista”. Nei prossimi giorni sarà lanciata un’iniziativa pubblica di presentazione del Circolo.