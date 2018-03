Vena :”La strada di contarda Santa Lucia, bombardata dalle buche”

La strada di contrada Santa Lucia va messa in sicurezza, dobbiamo intervenire subito per ripristinare il manto stradale.

La strada in questione, ubicata nello scalo cittadino, da più tempo appare essere di pericolo all’incolumità della popolazione, vi sono moltissime buche disseminate lungo tutta la carreggiata.

La strada in questione, giornalmente, è una delle più trafficate.

Sono queste le parole che l’avvocato Giuseppe Vena, Presidente dell’associazione Fidelitas, ha rivolto all’Amministrazione Comunale, in favore della cittadinanza.

Molti conducenti, per evitare le buche, invadono l’altrui corsia, il che è pericolosissimo perchè potrebbero verificarsi incidenti con consequenziali nefaste; parimenti, tanti padri di famiglia, giornalmente, stanno patendo danni ai propri autoveicoli per l’impatto violento alle buche in esame.

Tale situazione non è tollerabile!

La Fidelitas ha ricevuto, dai cittadini, varie segnalazioni sul punto, pertanto ha invitato l’Ente comunale ad attivarsi per la risoluzione.