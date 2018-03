UDICON:”Sensibilizzare la classe politica territoriale,sulla tutela dei consumatori”

Condividi

ROSSANO(CS) – “Continuare a sensibilizzare la classe politica territoriale e quanti interpretano ruoli di responsabilità nelle istituzioni locali alle questioni, sempre più complesse ed insidiose, della tutela del cittadino-consumatore nella società digitale resta una delle priorità del nostro impegno associativo”.

È quanto dichiara Ferruccio COLAMARIA che nei giorni scorsi, insieme ad Eugenio GALLO è stato nominato membro del direttivo nazionale, per la provincia di Cosenza, dell’Unione per la Difesa del Consumatore (Udicon) in occasione del terzo Congresso Nazionale svoltosi a ROMA e dedicato al tema: Universo 4.0 Digital Consumers: la tutela dei consumatori nell’era digitale.