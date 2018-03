Settembre Rendese, già proiettati verso la nuova edizione

Condividi

Nell’immaginario collettivo il Settembre Rendese rappresenta un nuovo inizio, l’evento che ci traghetta verso il un nuovo anno. Con questo spirito la macchina organizzativa sta già lavorando alla prossima edizione della kermesse, la numero 53. Un traguardo importante, basti ricordare che Il Settembre Rendese è una delle manifestazioni più longeve della Calabria ed è stata inserita nell’elenco degli eventi storicizzati. Per ripercorrere insieme i momenti più belli della scorsa edizione, tra le più amate dal pubblico e in vista soprattutto dei prossimi appuntamenti, domenica 25 marzo è stato promosso l’evento Settembre Rendese Off. Arte, musica e spettacolo, con ospiti d’eccezione Zibba e la redazione di Lercio.it, si alterneranno nella splendida cornice del Museo del Presente. Si inizia alle 17:00 con la mostra fotografica dell’artista Ivana Russo “Suoni di settembre, settembre rendese 2017”, gli scatti più suggestivi della passata edizione. Alle 18:00 conferenza “Settembre Rendese 2018…work in progress!” insieme al Sindaco Marcello Manna ; l’Assessore alla Cultura Marta Petrusewicz , l’ Assessore al Centro Storico Domenico Ziccarelli, il Direttore Artistico del Festival – Marco Verteramo si farà il punto della manifestazione e si lanceranno gli spunti e anticipazioni per l’edizione 2018 della kermesse. Il dibattito è moderato dalla giornalista Valentina Palmieri – Brand Master Agency Agenzia Comunicazione e Marketing Settembre Rendese. Alla 19:00 sarà di scena Lercio Live. Telegiornali esilaranti, rubriche improbabili e il meglio del repertorio del sito satirico più famoso e amato d’Italia accompagneranno gli spettatori in un divertentissimo viaggio all’insegna della sporca informazione, sempre in bilico tra realtà e finzione. Chiuderà la giornata alle 21:00 il concerto di Zibba, considerato dalla critica uno delle più interessanti realtà del cantautorato italiano , porterà al Castello la tappa del suo nuovo tour #Lecosetour.