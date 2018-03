Rossano, 8 marzo al museo diocesano del Codex

Condividi

In occasione della giornata internazionale della donna, l’Associazione “Insieme per Camminare”, ente gestore del Museo Diocesano e del Codex, anche quest’anno offre a tutte le donne l’ingresso ridotto al Museo al prezzo speciale di 3 Euro, con inclusa una visita guidata per tutto il percorso museale.

Le visite guidate speciali si terranno nei seguenti orari: 10:30/ 11:30 – 16:00/ 17:00.

E’ previsto, inoltre, un omaggio a tutte le visitatrici.