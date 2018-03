Rende (CS) – Scuola Materna Centro Storico, a giugno i lavori di ristrutturazione

Condividi

Finanziati i lavori di ristrutturazione della scuola materna Rende Centro via Domenico Vanni. L’investimento di 452 mila Euro consentirà di ristrutturare i locali dell’edificio scolastico del centro storico. L’intervento prevede la realizzazione di cappotto termico esterno con relative finiture, la sostituzione degli infissi esterni, la rimozione di pannelli di chiusura verticali e l’installazione di pannelli coibentati isolanti, l’adeguamento parziale degli impianti elettrico, termico e antincendio, la realizzazione di un impianto fotovoltaico e di un impianto solare termico. I lavori inizieranno a giugno. Il sindaco di Rende Marcello Manna ha incontrato i genitori dei bambini che frequentano la scuola e gli operatori della ludoteca Madre Teresa di Calcutta ospitata all’interno dell’edificio scolastico, stabilendo di concerto la scaletta delle priorità in vista del trasferimento dei bambini. Momentaneamente infatti, per la durata dei lavori, i bambini saranno ospitati in un’altra struttura. La scelta dei locali avverrà nelle prossime settimane a seguito di un sopralluogo congiunto tra Amministrazione Comunale e una delegazione degli educatori. Il sindaco, che ha ricevuto in dono dai bambini della ludoteca un album con i lavoretti realizzati, si è detto particolarmente soddisfatto dello stanziamento ottenuto per avviare i lavori di ristrutturazione dell’edificio: “ Si tratta di un intervento importante- ha ricordato Marcello Manna- che va in direzione di una migliore fruizione dei locali. Attraverso i lavori di ristrutturazione, infatti, i bambini potranno usufruire non solo di locali più sicuri, ma di nuovi spazi dove poter giocare e crescere. L’intervento di ristrutturazione della scuola materna del Centro Storico rientra nel quadro delle attività promosse dall’amministrazione Manna, che in questi anni ha già appaltato e finanziato interventi in diversi edifici scolastici del comune.