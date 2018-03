Crosia, pronta l’ospitalità per gli studenti Erasmus

Condividi

Una full immersion nelle tradizioni e nella cultura contadina della Valle del Trionto. Il borgo di Crosia si prepara ad aprire le porte a trenta universitari Erasmus, provenienti dai più importanti Atenei d’Europa, che i prossimi Sabato 24 e Domenica 25 Marzo trascorreranno due giorni proprio all’interno del Centro storico traentino.

L’importante iniziativa di promozione territoriale, voluta dall’Associazione MK in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Crosia – Assessorato al Turismo, è stata presentata stamani nella sala conferenze del Museo del Pane di Palazzo Madeo. Ad illustrare il programma della due giorni, il responsabile del progetto Erasmus dell’Unical, Eros Eroll Qose, il Consigliere comunale delegato al Turismo, Francesco Russo, ed il referente dell’associazione MK, Alessandro Falcone.

Un progetto pilota – ha spiegato Qose – per quest’area della Calabria ma già ampiamente sperimentato, con risultati entusiasmanti. Il nostro obiettivo è quello di portare i giovani universitari europei, che stanno svolgendo la loro esperienza Erasmus presso l’Unical, a conoscere e vivere le tradizioni e la cultura della Calabria. A Crosia partiamo con un gruppo di trenta studenti di diverse nazionalità ma siamo già a lavoro per creare, grazie anche alla collaborazione dell’Amministrazione comunale, un punto di ancoraggio che possa permetterci, già a partire dai mesi prossimi, esperienze di studio settimanali aperte ad un numero più ampio di universitari.

Anche questa iniziativa – ha aggiunto Russo – rientra nel più ampio piano di promozione territoriale che vede l’Amministrazione comunale impegnata da più tempo. In questa due giorni nel Centro storico di Crosia cercheremo di dare agli universitari Erasmus il meglio che può offrire la nostra ospitalità, con l’auspicio che questi giovani rientrino nei loro paesi d’origine con un immaginario biglietto di ritorno che li riporti presto, insieme ai loro amici e familiari, a visitare questo territorio.

La delegazione Erasmus è attesa a Crosia per il prossimo Sabato 24 Marzo, alle 14, con l’accoglienza delle Istituzioni in Piazza Dante a Mirto. A seguire, la sistemazione presso il Bed&Breakfast Madeo di Crosia. Alle 15.30 visita all’azienda agricola e agrituristica Vulcano dove si terrà un seminario di studi sulla produzione dei prodotti tipici. Alle 18.30, poi, festa in piazza del Popolo, nel Centro storico, in compagnia del gruppo folk “Le Pacchiane” e degustazione dei piatti tipici fino a tarda sera. Domenica 25 Marzo, alle 9.00, colazione in Piazza del Popolo; alle 12, partecipazione ai riti religiosi della Domenica delle Palme e nel primo pomeriggio rientro a Cosenza.