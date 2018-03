Criminalità, 14 misure cautelari, attentato ad auto dei carabinieri

Condividi

Dalle prime ore della mattina e’ in corso a Corigliano Calabro una vasta operazione dei carabinieri del Comando provinciale di Cosenza che, coadiuvati da unita’ del Nucleo cinofili dello Squadrone eliportato cacciatori di Vibo Valentia, in esecuzione di 14 quattordici misure applicative della custodia cautelare in carcere, degli arresti domiciliari e dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. I provvedimenti sono stati emessi dal Gip di Castrovillari, su richiesta della Procura della Repubblica. I reati contestati sono quelli di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di estorsioni, rapine e ricettazione.

Ha consentito di fare luce anche su un attentato incendiario ai danni dell’automobile di un carabiniere l’operazione del Comando provinciale di Cosenza dell’Arma che ha portato all’esecuzione di 14 misure cautelari. Il militare nei confronti del quale venne messa in atto l’intimidazione era in forza alla Compagnia di Corigliano Calabro. Nell’ambito dell’operazione che e’ in corso i carabinieri stanno eseguendo numerose perquisizioni domiciliari nei confronti di altri indagati, destinatari di avviso di conclusione delle indagini preliminari per il reato di associazione per delinquere finalizzata ai furti.

I dettagli dell’operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terra’ alle 11 a Cosenza nella sede del Comando provinciale dei carabinieri, alla presenza del Procuratore della Repubblica di Castrovillari, Eugenio Facciolla.