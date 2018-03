Cosenza, presentazione del libro, “La costituzione apostolica pastor bonus”

Condividi

La Galleria d’Arte “Le Muse” di Cosenza ospiterà venerdì 30 marzo alle ore 17.00, la presentazione del libro “La costituzione apostolica Pastor bonus. Evoluzione storico-giuridica e possibili prospettive future” di Stefano Rossano (Aracne Editrice, 2014), addetto culturale alla Biblioteca del Pontificio Istituto Orientale (Roma). Relatori gli avvocati Daniela Tarditi e Maria Gabriella Sicilia, modera l’incontro la presidente della Galleria d’Arte “Le Muse” Myriam Peluso.

Nell’esercizio ordinario del proprio ufficio il Romano Pontefice si avvale di un complesso di persone, uffici e istituzioni denominata Curia Romana, la cui attività è regolata dalla costituzione apostolica Pastor bonus, promulgata da Giovanni Paolo II il 28 giugno 1988. L’opera parte da un excursus storico sulla sua formazione e intende esaminare la natura e la funzione della Curia romana secondo la costituzione apostolica Pastor bonus, che ha affidato a ciascun dicastero compiti e attribuzioni ben determinate nella gestione degli affari concernenti la Chiesa universale e collaborano con il Romano Pontefice nell’esercizio del suo supremo ufficio di Pastore della Chiesa universale. Il libro, che affronta il tema della riforma della Curia Romana, benché pubblicato nel 2014 è quanto mai attuale. Dopo aver descritto le caratteristiche storico-giuridiche e le funzioni istituzionali dei dicasteri e organismi della Curia romana, vengono esposte alcune linee teoriche e operative per una loro ristrutturazione, anticipando in qualche modo uno dei temi del pontificato di Papa Francesco. L’autore ha sempre affermato che è necessario un “mutamento di mentalità”, premessa indispensabile a qualsiasi revisione funzionale; i progetti devono essere espressione di una mens che riconduca la Curia Romana alle sue prerogative di strumento e servizio al Vescovo di Roma e alla Chiesa universale.

Il 21 dicembre 2014 Papa Francesco rivolgendosi alla Curia romana disse: “È bello pensare alla Curia romana come a un piccolo modello di Chiesa, cioè come a un “corpo” che cerca seriamente e quotidianamente di essere più vivo, più armonioso e più unito in sé stesso e con Cristo”