Corigliano, richiesta la manutenzione per la fontana pubblica di Via Fontanelle

Il Presidente dell’Associazione Fidelitas, l’avvocato Giuseppe Vena , a nome dei soci, ha richiesto un intervento manutentivo, in favore della cittadinanza, sulla fontana pubblica ubicata in Via Fontanelle dello scalo cittadino.

Per come segnalato dai cittadini alla Fidelitas, da diversi giorni, la fontana citata – si suppone sia una problematica dovuta all’ingranaggio della chiusura del rubinetto o di qualche valvola di pressione – disperde in maniera continuativa, per tutte le ore della giornata, varie gocce d’acqua.

Come bene può intuirsi, se non si interviene, tutta quest’acqua – che cade in maniera continuativa – vari litri, appare essere davvero, un peccato, che venga sprecata anzichè impiegata per coprire il beneficio pubblico; specie, con il prossimo arrivo della calura estiva, quindi, potrebbe essere impiegata diversamente.

La Fidelitas ha, quindi, invitato l’Amministrazione comunale ad intervenire con i tecnici ed operai comunali per la risoluzione della problematica.