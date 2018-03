Consegnato a Klaus Algieri il premio Olivetti per #OpenCameraCosenza

Condividi

Consegnato a Klaus Algieri, presidente della Camera di Commercio di Cosenza, il Premio Olivetti, in occasione del suo intervento di oggi a Milano (nell’Auditorium Testori, nuova sede della Regione Lombardia) durante la tavola rotonda “Il fattore umano. Il coraggio della scoperta”.

Il case history di #OpenCameraCosenza era stato già selezionato dall’OCSE tra le più importanti esperienze innovative a livello mondiale. Lo stesso presidente Klaus Algieri aveva spiegato la genesi, il funzionamento e gli sviluppi di questa svolta nel Ted Talk di novembre scorso a Parigi, nella sede dell’OPSI (Osservatorio sull’Innovazione nel settore pubblico attivato dall’Ocse nel 2014).

“Condivido questo riconoscimento con tutte quelle imprese sane e forti, e sono tante, che rappresentano la parte migliore della Calabria. E condivido questo traguardo con le associazioni di categoria, la giunta e i consiglieri camerali, i dipendenti della nostra Camera di Commercio. E’ una vittoria collettiva, dove l’unità e la collaborazione hanno trovato una sintesi perfetta.

#OpenCameraCosenza è più di un progetto innovativo. E’ un cambiamento culturale. Una rivoluzione di sistema. Una rivoluzione che considera il fattore umano come il valore più importante. Un orizzonte di senso dove la formazione continua diventa elemento essenziale. Perché per raccogliere e vincere una sfida importante è necessario dotarsi costantemente di conoscenze sempre aggiornate e specifiche. Da tempo ripeto che non è solo un problema tecnologico, ma essenzialmente logico”.

Sono parole espresse da Klaus Algieri durante la tavola rotonda di oggi a Milano.

“Nella logica di #OpenCameraCosenza – continua Klaus Algieri – vivono gli insegnamenti di Adriano Olivetti. Per me è centrale il momento dell’ascolto delle aspettative e la voglia di rimettersi in gioco dei dipendenti, di quei lavoratori che sono l’anima della Camera di Commercio così come lo sono delle imprese.

Non può esserci vero cambiamento senza liberare la potenza e le potenzialità del fattore umano. Elementi determinanti per generare e innescare la dimensione sociale, comunitaria, legata alla condivisione. Si può produrre profitto introducendo un termine come felicità all’interno del ciclo economico. E’ possibile. Adriano Olivetti lo ha dimostrato al mondo e non solo all’Italia. Facciamone tesoro”.

“I percorsi formativi avviati da #OpenCameraCosenza – prosegue Klaus Algieri – mirano a fornire elementi utili sulla trasformazione digitale dei servizi delle Camere di Commercio, a consolidare le competenze professionali e contribuire alla consapevolezza che proprio il digitale può esserne una formidabile leva di sviluppo. Ma social network e altri sistemi di comunicazione innovativi sono sempre uno strumento al servizio di un’idea. La nostra base di partenza è stata la presa di coscienza delle proprie capacità da parte dei dipendenti della Camera di Commercio. Si sono messi in gioco, generando valore e cambiamento. Qualsiasi rivoluzione organizzativa parte sempre dal riconoscimento e dalla valorizzazione del fattore umano”.

Dopo il reading della lettera di Adriano Olivetti a cura di Valentina Capone – personal & career coach -, sono intervenuti Maurizio Milan, Presidente Nazionale AIF; Antonello Calvaruso, Direttore Scientifico AIF Academy e Fulvio Sperduto, Presidente AIF Delegazione Lombardia.

Alla tavola rotonda hanno partecipato, oltre al presidente Klaus Algieri, anche

Guido Stratta, Head of HR Development and Senior Executives HR Business Partner Enel; Mariana Montepilli, responsabile delle Risorse Umane di Alleanza Assicurazioni; Antonella Salvatore direttrice del centro di avviamento alla carriera e alta formazione della John Cabot University a Roma; Oscar Di Montigny, direttore Marketing, comunicazione e innovazione di Banca Mediolanum. Ha coordinato i lavori della tavola rotonda Lorezo Brufani, Ceo Competence.