Coldiretti Cosenza: Carlo Spizzirri nuovo presidente Federpensionati

Il nuovo Presidente di Ferderpensionati Coldiretti Cosenza è Carlo Spizzirri di Montalto Uffugo, già segretario di zona Coldiretti. Lo ha eletto l’assemblea provinciale che ha proceduto anche all’elezione del Consiglio Provinciale. Da sempre elemento di spicco dell’organizzazione il nuovo Presidente, si è dichiarato entusiasta di poter continuare a dare il proprio contributo alla Coldiretti, sebbene in una veste rinnovata è alla guida di un Consiglio di nove componenti eletti dai pensionati, del settore agricolo e non solo, aderenti a Coldiretti Cosenza.

Carlo Spizzirri, ha affermato di voler impegnarsi per creare dei momenti di incontro, che abbiamo il carattere della socialità, della condivisione e dell’informazione, affrontando anche le varie tematiche vicine ai pensionati del mondo agricolo, fra i più penalizzati tra i trattamenti pensionistici e di voler contribuire alla realizzazione e alla crescita degli obiettivi di Coldiretti e di Campagna amica, obiettivi comuni sia agli agricoltori che ai cittadini – consumatori, specialmente a quelli più anziani, per i quali l’importanza del giusto prezzo e della genuinità dei prodotti, sono elementi di grande valore. È fondamentale – ha concluso Spizzirri – che si crei un patto intergenerazionale tra i “senior Coldiretti” e figli e nipoti affinché ci sia un trasferimento di competenze ed esperienze”.