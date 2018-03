Al via il 2° ciclo dei seminari formativi “Lente Locale”

Condividi

Tutto pronto per i prossimi seminari del laboratorio politico-culturale “Lente Locale”, organizzato dal Comitato per la Costituzione e i Beni Comuni, con il 2° ciclo tematico che verterà su “I Fondamenti della Democrazia Costituzionale”, con gli interventi di alcuni tra i massimi costituzionalisti italiani.

L’iniziativa nata con il fine di mettere a contatto i giovani con tematiche socioculturali di spiccata attualità è organizzata in vari cicli tematici a cadenza semestrale, formati da 3 incontri interattivi ciascuno con relatori specializzati nella materia oggetto del seminario, formando così un laboratorio permanente e multi-tematico.

Il 1° ciclo tematico si è tenuto nel mese di settembre presso la Sala della Biblioteca “R. Curìa” sull’argomento “Il governo dell’Ente Locale” e le analisi e le proposte scaturite dagli incontri sono state condensate nel documento che potete trovare qui: https://www.bisignanoinrete.com/wp-content/uploads/2018/01/Proposte-in-materia-di-gestione-dei-rifiuti-e-del-servizio-idrico.pdf.

Il 2° ciclo tematico si svolgerà dal 23 al 27 marzo presso l’Aula Magna dell’I.I.S. “E. Siciliano” sulla materia “I fondamenti della Democrazia Costituzionale”, con le relazioni di stimati docenti dell’Università della Calabria.

Il programma degli incontri tematici

Venerdi 23 marzo, ore 11:00, Giampaolo Gerbasi, docente di diritto pubblico europeo, “Costituzione Italiana e Unione Europea: origine, evoluzione e problematiche di un rapporto dinamico”;

Lunedì 26 marzo, ore 16:00, Walter Nocito, docente di istituzioni di diritto pubblico, “La Costituzione nella vita civile ed economica italiana”;

Martedì 27 marzo, ore 11:00, Silvio Gambino, docente di diritto costituzionale, “Principi costituzionali e Diritti fondamentali: le basi della Democrazia Repubblicana”.

A moderare gli incontri, Rosalbino Turco, docente I.I.S. “E. Siciliano”. Sono previsti, inoltre, i saluti di Umile Daniel Fabbricatore, Presidente “Comitato per la Costituzione e i Beni Comuni” e Andrea Codispoti, dirigente scolastico I.I.S. “E. Siciliano”.

Ampio spazio sarà dedicato agli interventi dei giovani e al dibattito pubblico.