Condividi

Per la presenza di un veicolo fermo in carreggiata, sulla strada statale 107 “Silana Crotonese” il traffico è provvisoriamente bloccato in prossimità del km 54,080, in località San Pietro in Guarano in provincia di Cosenza.

Sul posto sono già presenti gli uomini e i mezzi di Anas per la gestione della viabilità ed il ripristino della circolazione nel piu’ breve tempo possibile