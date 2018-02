Raccolta del Farmaco, grande successo nella provincia di Cosenza

Condividi

«Siamo davvero soddisfatti per il risultato della GRF di quest’anno – afferma la dott.ssa Annalisa Filice delegata del Banco Farmaceutico di Cosenza – che evidenzia il risultato importante in termini di farmaci raccolti e conferma la grande sensibilità delle persone. Desidero ringraziare anzitutto le 23 farmacie che hanno reso possibile questo gesto di carità, partecipando in prima persona con generosità e professionalità, ed i 100 volontari che hanno dato la possibilità, alle migliaia di persone che, nonostante la giornata fosse particolarmente fredda e piovosa, sono entrate in farmacia, spesso al solo scopo di acquistare e donare un farmaco. Anche per questo desidero ringraziare i media, i giornali e le televisioni, per l’attenzione che ci hanno riservato consentendo di pubblicizzare e promuovere questa giornata di solidarietà. I 1.500 farmaci raccolti , per un controvalore di 8.500 euro, saranno ritirati nei prossimi giorni direttamente dai 20 enti caritativi convenzionati col Banco Farmaceutico della provincia di Cosenza per alleviare il bisogno dei tanti poveri della nostra provincia. Anche quest’anno, partecipare alla GRF ha aiutato tutti a leggere la realtà secondo la speranza di una prospettiva benevola, nonostante le tante notizie brutte che ci circondano, e ad intuire perché il vero protagonista della storia è il mendicante.»