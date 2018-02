Ecologia oggi, protesta dei dipendenti a Cosenza

Condividi

Riceveranno lo stipendio di gennaio nei prossimi giorni i lavoratori di Ecologia Oggi, la societa’ che gestisce a Cosenza per conto del Comune la raccolta dei rifiuti. E’ quanto e’ emerso da un incontro che una delegazione dei lavoratori ha avuto stamattina col vicecapo di gabinetto della Prefettura, Vito Turco. L’incontro si e’ svolto dopo che questa mattina un gruppo di lavoratori dell’azienda ha inscenato una protesta davanti la Prefettura. Il vicecapo di gabinetto ha incontrato anche i rappresentanti di Ecologia Oggi. Secondo quanto e’ stato riferito dai lavoratori, la societa’ ha comunicato che non puo’ pagare gli stipendi perche’ il Comune di Cosenza non avrebbe pagato il servizio. “Abbiamo chiesto alla societa’ – ha detto Vito Turco – di garantire gli stipendi a prescindere dai ritardi nei pagamenti da parte dell’ente, perche’ questo non ha nulla a che fare con i lavoratori”.