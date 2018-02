Disposto accesso antimafia al Comune di Colosimi (CS)

Condividi

Il prefetto di Cosenza, Giafranco Tomao, ha nominato una commissione d’accesso agli atti del Comune di Colosimi dopo quanto emerso dall’operazione antimafia “Stige” con l’obiettivo di accertare eventuali condizionamenti da parte della criminalità organizzata. Ne fanno parte Vito Turco, viceprefetto aggiunto in servizio alla Prefettura di Cosenza, Giuseppe Zanfini, vicequestore aggiunto della Questura di Cosenza e Francesco Trotta, responsabile del settore tecnico provinciale, sede coordinata del provveditorato interregionale alle opere pubbliche Sicilia-Calabria di Catanzaro. La commissione dovrà porre in essere accertamenti per verificare la sussistenza di elementi di collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso degli amministratori o dipendenti dell’Ente. La Commissione di accesso si è insediata nella giornata di ieri.