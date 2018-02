Cosenza – Al via il Carnevale di Morano

Condividi

È tutto pronto per l’inizio del Carnevale di Morano. La cittadina ha deciso di abbinarvi la II edizione del Memorial “Antonio Guaragna”. Sabato 10 febbraio, per le vie del centro storico sfileranno gruppi e carri allegorici. I quali, sotto la direzione di Angelo Lo Tufo, presidente del sodalizio Karaballandofolk, soggetto promotore dell’iniziativa insieme all’esecutivo De Bartolo e alla Proloco, attraverseranno le strade principali dell’abitato partendo alle 14 da Piazza Croce. L’allegra brigata approderà verso le 18.00 a valle del paese, dove tra canti e balli tradizionali si procederà all’accensione del grande falò, proseguendo al ritmo della tarantella sino a notte inoltrata.

Domenica 11 febbraio alle 20, sul palco dell’auditorium comunale “Massimo Troisi”, concerto di musica popolare, con strumentisti e cantanti del panorama folcloristico calabrese. Non finisce qui. Nella mattinata di martedì 13, toccherà ai ragazzi dell’Istituto Comprensivo sfilare in costume per il borgo, trasmettendo il proverbiale contagioso entusiasmo della loro età.

Ai soggetti coinvolti, Karaballandofolk in primis, agli sponsor che collaborano attivamente, alla locale agenzia di formazione (dirigente scolastico, studenti, docenti e comitato genitori), ai gruppi provenienti dal territorio, alla Proloco, in generale a tutti i partecipanti, il ringraziamento degli amministratori i quali, oltre ad esternare “riconoscenza per il sostegno ricevuto”, plaudono alle manifestazioni evidenziandone la “spiccata valenza aggregativa”.