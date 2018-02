Corigliano, segnali stradali cadenti in Via Ada Negri

Condividi

Nello scalo cittadino di Corigliano Calabro, lungo la via pubblica denominata Ada Negri , nella fattispecie proprio nei pressi ove insiste la rotonda stradale – quindi trattasi, di uno dei punti stradali più trafficati, quotidianamente ed in qualunque orario, dello scalo cittadino – vi siano ubicati due pali di cartelloni stradali che appaiono essere instabili ed obliqui.

Tale problematica è presente da una pluralità di tempo.

Più precisamente, lungo il lato sinistro della carreggiata, in esame, vi è ubicato il palo afferente la segnaletica stradale, riportante il dare precedenza e la direzione obbligatoria a sinistra ( lungo il lato sinistro, infatti, vi è una discesa) mentre l’altro palo stradale è ubicato sulla destra della strada e riporta il segnale di dare precedenza ed il segnale della rotatoria.

L’avvocato Giuseppe Vena, Presidente dell’associazione Fidelitas, si è rivolto all’Amministrazione Comunale di Corigliano Calabro, rappresentando che entrambi i pali segnaletici richiamati, appaio essere non dritti e ben fissati in terra, quindi non sicuri ( potrebbero, in ogni momento, cadere e colpire auto in transito e/o pedoni) e non svolgenti appieno la loro naturale funzione di segnaletica stradale, ben visibili.

Anche sul lato estetico, per il territorio, non è bella cosa vedere i due segnali pendenti da un lato e non dritti come ab origine.

Poichè tali segnali stradali sono stati notati da una moltitudine di cittadini di Corigliano Calabro, l’avvocato Giuseppe Vena, a nome della Fidelitas, ha chiesto di intervenire immediatamente nell’interesse collettivo.