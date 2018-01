San Giovanni in Fiore, aperto il nuovo distaccamento permanente dei Vigili del Fuoco

Condividi

È operativa la nuova sede del Distaccamento Permanente dei Vigili del fuoco di San Giovanni in Fiore. Una struttura funzionale, capace di garantire una presenza qualificata e professionale, per rispondere all’esigenza, fortemente sentita, di dotare un distretto costituito dai territori dell’altopiano della Sila, a grande vocazione turistica, di un servizio indispensabile per la sicurezza della comunità stessa. La nuova sede è collocata in una posizione baricentrica fra le città di Cosenza e Crotone; infatti l’operatività della sede di San G.nni in Fiore copre i territori dell’altopiano silano dei comuni di Spezzano Sila, Spezzano Piccolo, Celico, Aprigliano, S. Pietro in Guarano, Bocchigliero, Longobucco e Campana della provincia di Cosenza e dei comuni di Savelli, Castelsilano, Caccuri, Cerenzia e Crotonei della provincia di Crotone. Notevole rilevanza riveste la presenza della strada statale 107, che collega trasversalmente la provincia di Cosenza e Crotone nel tratto più ampio collegando le città di Paola (CS) e quella appunto di Crotone; strada che dai dati statistici purtroppo evidenzia numerosi incidenti stradali caratterizzati, anche con alta frequenza, spesso con la perdita di vite umane. Fondamentale è stata la sinergia interistituzionale messa in atto durante il percorso che ha portato alla realizzazione della nuova sede. Un lavoro di squadra tra Comune e Dipartimento dei Vigili del fuoco, per il tramite del Comando Provinciale di Cosenza guidato dal Comandante ing. Massimo CUNDARI, per un modello operativo vincente che risponde alle esigenze di una società sempre più complessa.