Operazione “Stige”, torna in libertà Federico Menotti

Dopo il clamore mediatico suscitato dal maxi blitz denominato “Stige”, che ha visto coinvolte quasi duecento persone ritenute a vario titolo colpevoli di reati che vanno dalla turbativa d’asta alla vera e propria associazione mafiosa, il Tribunale del riesame di Catanzaro ha iniziato ad emettere i primi provvedimenti di scarcerazione. Uno di questi provvedimenti ha rimesso in libertà Federico Menotti, 67 anni, responsabile dell’Ufficio tecnico del comune di Mandatoriccio, difeso dagli avvocati Giovanni ed Aldo Zagarese.

Per l’uomo erano scattate le manette il 9 gennaio scorso durante l’operazione “Stige” condotta dalla Dda di Catanzaro insieme all’ex Sindaco di Mandatoriccio Angelo Donnici, all’ex vicesindaco Mazza e a Giovanni Caruso. L’accusa a carico di Menotti e degli altri indagati riguardava la turbativa di un appalto pubblico, nello specifico il bando per l’affidamento dei lavori consistenti nella vendita di materiale legnoso ritraibile dal taglio di un bosco nelle montagne di Mandatoriccio.

Secondo l’accusa tale bando era stato manovrato in modo tale da risultare affidato ad una specifica ditta legata ad ambienti malavitosi. Il Tribunale del riesame ha dunque rimesso in libertà seduta stante Federico Menotti in attesa degli sviluppi del processo.