La ragazza si ubriaca e al Pronto Soccorso finisce in rissa: tre arrestati a Cosenza

Sono tre le persone arrestate per una rissa scoppiata all’interno del Pronto Soccorso.

Teatro dell’increscioso espisodio è stato l’ospedale Annunziata e i futili risultano più o meno futili.

A far scatanare l’inferno sarebbe stato il fatto che uno dei tre avrebbe fatto ubriacare la fidanzata, nonchè figlia e sorella degli altri arrestati.

Inizialmente è bastato l’intervento della guardie giurate a placare gli animi, ma l’intervento dei Carabinieri ha portato al sequestro di un coltello a serramanico a disposizione di uno dei praotagonisti del fatto che ha avuto come conseguenze due feriti lievi: il padre e il fidanzato della ragazza che hanno riportato escoriazioni al volto e alla testa.