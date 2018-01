Gli scolari cosentini sul ponte di Calatrava sabato mattina

Condividi

Sarà un sabato speciale per oltre duecento bambini degli istituti comprensivi di Cosenza, che il 27 gennaio si recheranno alle ore 10 sul Ponte di San Francesco di Paola per incontrare il Sindaco Mario Occhiuto, gli assessori alla Scuola Matilde Lanzino Spadafora e alla Pianificazione urbana Michelangelo Spataro ed altri componenti dell’Amministrazione comunale.

Al primo cittadino, che ama avere un colloquio costante con i giovanissimi, gli scolari consegneranno gli elaborati, pensieri e disegni, che hanno realizzato già solo immaginando il ponte, sul quale sabato potranno invece camminare, ammirandolo da vicino.

Il Sindaco, a sua volta, spiegherà loro le funzioni dell’opera e si soffermerà sui significati, anche simbolici, di una realizzazione così importante.

“Sarà un modo -dice l’assessore Lanzino Spadafora- per coinvolgere anche i più piccoli, nel momento speciale che sta vivendo la città. Non essendo possibile averli presenti il giorno dell’inaugurazione -anche per ragioni prudenziali a causa del sovraffollamento previsto- già il giorno dopo, però, i bambini saranno protagonisti assoluti del varo di un’opera che arricchisce la loro città e la connota positivamente. Ai bambini sarà chiesto di continuare con i loro elaborati anche nelle prossime settimane, parlando stavolta del ponte come lo hanno visto”.